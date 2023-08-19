مقاومون يستهدفون حاجزاً عسكرياً "إسرائيلياً" في القدس

فلسطين اليوم

استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم السبت 19/8/2023م، بالرصاص حاجز "الزعيم" شرق القدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن مقاومون يستقلون دراجة نارية استهدفوا جنود الاحتلال "الإسرائيلي" المتمركزة على حاجز "الزعيم" شرق القدس المحتلة.

وبينت المصادر، أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز واطلقت قنابل ضوئية في محيطه، بحثاً عن منفذي عملية اطلاق النار.

يشار إلى أن أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس تصاعدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، في ظل تصاعد الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم.