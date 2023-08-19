للسفر عبر معبر رفح

"داخلية غزة" تنشر كشف تنسيقات مصرية ليوم الإثنين المقبل

الساعة 09:46 م|19 أغسطس 2023
معبر رفح
معبر رفح

فلسطين اليوم

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، مساء اليوم السبت19/8/2023م، وصول كشف التنسيقات المصرية للسفر عبر معبر رفح البري يوم الإثنين المقبل (21 أغسطس)

ودعت الهيئة في تصريح صحفي، المسافرين للتواجد الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم، مؤكدة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً لدى مديريات الداخلية بالمحافظات.

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