إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

فلسطين اليوم

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم السبت19/8/2023م، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ببلدة بيتا جنوب نابلس.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريح صحفي، إصابة 72 مواطنا بالاختناق خلال مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال ببلدة بيتا جنوب نابلس أثناء عمليات ملاحقة منفذ عملية حوارة

وأشار" الهلال الأحمر" أنه قرر تعزيز منطقة جنوب نابلس بعدد من مركبات الإسعاف تحسباً لأي طارئ.

يذكر أن قوات الاحتلال، قد شددت مساء اليوم، من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس، بدعوى البحث عن منفذ عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل مستوطنين، في بلدة حوارة.