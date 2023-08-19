الاحتلال يعتقل شابا من جنين على حاجز عسكري قرب قلقيلية

الساعة 09:10 م|19 أغسطس 2023
الاحتلال يعتقل شابا من جنين عند حاجز عسكري
الاحتلال يعتقل شابا من جنين عند حاجز عسكري

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم السبت19/8/2023م، شابًا من جنين على حاجز عسكري بمدينة قلقيلية في الضفة الفلسطينية المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ابراهيم قاسم علاقمه"تركمان" من جنين خلال مروره على حاجز عسكري مفاجئ قرب قلقيلية، واقتادته إلى جهة مجهولة.

يشار إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال قد بلغ قرابة الـ 4900 أسير؛ بينهم 31 أسيرة، و160 طفلاً قاصرًا، ونحو 1132 معتقلًا إداريًا

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