بالفيديو ليفربول يحقق انتصاره الأول بالتغلب على بورنموث بثلاثية

الساعة 08:43 م|19 أغسطس 2023
أهداف ليفربول وبورنموث اليوم
أهداف ليفربول وبورنموث اليوم

فلسطين اليوم

حقق ليفربول فوزه الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وجاء على حساب ضيفه بورنموث (3-1) مساء اليوم السبت19/8/2023م، ضمن الجولة الثانية.

وسجل أهداف ليفربول كل من لويس دياز بالدقيقة 27 ومحمد صلاح (36) وديوجو جوتا (62)، فيما أحرز أنتوني سيمينيو هدف بورنموث الوحيد (3).

وارتفع رصيد ليفربول إلى 4 نقاط بعد تعادله في الجولة الأولى مع تشيلسي (1-1)، فيما تجمد رصيد بورنموث عند نقطة وحيدة.  


 

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