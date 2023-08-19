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بالفيديو ليفربول يحقق انتصاره الأول بالتغلب على بورنموث بثلاثية
حقق ليفربول فوزه الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وجاء على حساب ضيفه بورنموث (3-1) مساء اليوم السبت19/8/2023م، ضمن الجولة الثانية.
وسجل أهداف ليفربول كل من لويس دياز بالدقيقة 27 ومحمد صلاح (36) وديوجو جوتا (62)، فيما أحرز أنتوني سيمينيو هدف بورنموث الوحيد (3).
وارتفع رصيد ليفربول إلى 4 نقاط بعد تعادله في الجولة الأولى مع تشيلسي (1-1)، فيما تجمد رصيد بورنموث عند نقطة وحيدة.