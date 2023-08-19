فلسطين اليوم

حقق ليفربول فوزه الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وجاء على حساب ضيفه بورنموث (3-1) مساء اليوم السبت19/8/2023م، ضمن الجولة الثانية.



وسجل أهداف ليفربول كل من لويس دياز بالدقيقة 27 ومحمد صلاح (36) وديوجو جوتا (62)، فيما أحرز أنتوني سيمينيو هدف بورنموث الوحيد (3).



وارتفع رصيد ليفربول إلى 4 نقاط بعد تعادله في الجولة الأولى مع تشيلسي (1-1)، فيما تجمد رصيد بورنموث عند نقطة وحيدة.



