مستوطنون يعتدون على طفل مقدسي ويؤدون طقوسا تلمودية عند أبواب الأقصى

فلسطين اليوم

اعتدى مستوطنون، مساء اليوم السبت19/8/2023م، على طفل مقدسي قرب باب الخليل في القدس المحتلة، في الوقت الذي أدى فيه عشرات المستوطنين طقوسا تلمودية قرب أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وبحسب مصادر مقدسية، فإن مستوطنين اعتدوا على الطفل مصطفى موسى أبو خلف بالضرب المبرح قرب باب الخليل، وجرى نقله إلى مستشفى المقاصد.

ونقلت المصادر عن والد الطفل موسى أبو خلف، قائلاً:" إن نجله أصيب بكسر في يده بعد أن تعرض للضرب المبرح من عدد من المستوطنين".

وفي سياق متصل، أدى مستوطنون طقوسا تلمودية قرب باب الحديد، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهرت مقاطع فيديو تجمع عشرات المستوطنين قرب باب الحديد، وتأديتهم طقوسا تلمودية استفزازية في المكان.