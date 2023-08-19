الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من حوارة بعد عملية اطلاق النار

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم السبت19/8/2023م، ثلاثة مواطنين من داخل مغسلة مركبات في بلدة حوارة، جنوب نابلس.

وبحسب مصادر صحفية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من داخل مغسلة مركبات، وهم: ليث منصور من كفر قليل، وحلمي دويكات من روجيب، ولؤي الحلبي.

وأشارت المصادر، إلى أنّ كافة مداخل نابلس تشهد أزمة مرورية خانقة بسبب تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية.

يذكر أن قوات الاحتلال، قد شددت مساء اليوم، من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس، بدعوى البحث عن منفذ عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل مستوطنين، في بلدة حوارة.