الكشف عن تفاصيل جديدة لعملية إطلاق النار في حوارة

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام" إسرائيلية"، مساء اليوم السبت19/8/2023م، عن تفاصيل جديدة لعملية إطلاق النار التى وقعت في بلدة حوارة والتى أسفرت عن مقتل أثنين من المستوطنين.

وقالت القناة 11"الإسرائيلية":" إن التحقيقات تشير إلى أن الإسرائيليين اللذين قتلا في حوارة تواجدا في البلدة لعدة ساعات وتجوّلا فيها وتركا مركبتهما في مغسلة السيارات وقتلا عند عودتهما لها.

وأضافت:" أن المنفذ أطلق الرصاص تحت غطاء أصوات غسيل السيارات في حوارة، لذلك لم يسمع الجنود إطلاق النار ولم يصلوا للمكان".

بدوره، قال مراسل معاريف:" إن القتيلان في حوارة كانا منذ الصباح في حوارة وغالبية سكان القرية عرفوا بوجودهما، والتقديرات أن صاحب المغسلة لم يدعو المنفذ للمكان على عكس التقارير الأولية أنه من أبلغه بوجودهما".

ومع العملية التي نُفِّذت اليوم، يرتفع عدد القتلى "الإسرائيليين" في عمليات نُفِّذت منذ مطلع العام الجاري إلى 33 قتيلا.

يشار إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت مساء اليوم، ثلاثة مواطنين من داخل مغسلة مركبات في بلدة حوارة، جنوب نابلس وهم: ليث منصور من كفر قليل، وحلمي دويكات من روجيب، ولؤي الحلبي.