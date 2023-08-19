"الاتحاد البرازيلي" يؤكد تولى أنشيلوتي لـ"منتخب السيليساو" الصيف المقبل

فلسطين اليوم

أكد إيدنالدو رودريجيز، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم السبت19/8/2023م، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، سيتولى قيادة منتخب السيليساو، في الصيف المقبل.



وينتهي تعاقد أنشيلوتي، مع ريال مدريد، بنهاية الموسم الجاري، وأكدت تقارير صحفية، أن هذا الموسم هو الأخير له في ملعب سانتياجو برنابيو.



ودخل أنشيلوتي حسابات منتخب البرازيل، بعد رحيل المدرب السابق تيتي، عقب توديع مونديال قطر من ربع النهائي.

وحاول الاتحاد البرازيلي التعاقد مع أنشيلوتي هذا الصيف، لكن ريال مدريد تمسك ببقائه.



وسئل رودريجيز في مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "هل أنشيلوتي حلم أم حقيقة؟"، فقال: "بالنسبة لنا، حقيقة".



وينصب تركيز أنشيلوتي الكامل حاليا على ريال مدريد، الذي يلعب اليوم السبت ضد ألميريا، ومع ذلك قد يكون هذا موسمه الأخير مع الميرنجي.