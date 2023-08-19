"السفير العمادي" يعلن موعد صرف المنحة القطرية100دولار

فلسطين اليوم

أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مساء اليوم السبت19/8/2023م، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف منحة المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم الاثنين الموافق 21 أغسطس.

وأوضح السفير العمادي في تصريح صحفي، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة .

وبين أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري