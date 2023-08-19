مستوطنون يعتدون على طواقم بلدية قفين شمال طولكرم

فلسطين اليوم

اعتدت مجموعة من المستوطنين، مساء اليوم السبت19/8/2023م، على طواقم بلدية قفين شمال طولكرم، أثناء تأديتها عملها في تأهيل الشارع الرابط بين بلدتي قفين وزبدة ومناطق جنين واراضي المزارعين والمواطنين بالمنطقة

وبحسب مصادر صحفية، فإن مجموعة من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال أوقفوا طواقم البلدية عن العمل بطريقة وحشية واستفزازية وتحت تهديد السلاح، واستدعوا قوات الاحتلال التي استولت على شاحنة محملة بالـ"بيسكورس" وحاولوا الاعتداء على سائقها.

وأضافت :" أن هذه الاعتداءات ليست الاولى خلال هذا الشهر، حيث أقدمت قوات الاحتلال قبل اسبوعين بإيقاف جرافة كبيرة عن العمل والتي كانت تعمل على فتح وشق طرق زراعية تخدم المواطنين والمزارعين في طريق الشايفات ووادي سالم، ومنعت طواقم البلدية واصحاب المعدات من العمل هناك، مع العلم ان هذا المشروع ممول بالكامل من الاغاثة الزراعية".

وارتكب المستوطنون 525 اعتداءً بالضفة الغربية منذ مطلع العام 2023 وحتى 4 يوليو/ تموز الجاري، أسفر 137 اعتداء منها عن إصابات بين الفلسطينيين، فيما أسفر 388 اعتداء عن أضرار في ممتلكاتهم، وفق معطيات رقمية للأمم المتحدة.