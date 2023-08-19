دعوات لحذف تسجيلات الكاميرات والتأهب لانتقام المستوطنين عقب عملية حوارة

فلسطين اليوم

انطلقت مساء اليوم السبت 19/8/2023، دعوات شبابية لإتلاف تسجيلات الكاميرات في بلدة حوارة بنابلس بالضفة المحتلة، والمناطق المجاورة، عقب عملية إطلاق النار البطولية، والتي أدت لمقتل مستوطنين.

كما حذرت دعوات القرى المجاورة لبلدة حوارة وكافة قرى نابلس من أعمال انتقامية لقطعان المستوطنين في الساعات القادمة، داعية للتأهب والاستعداد.

وبدأت قوات الاحتلال الصهيوني البحث عن منفذي عملية إطلاق النّار تجاه المستوطنين.

وحسب المعلومات الأولية فإن فلسطينيا أطلق النار تجاه المستوطنين خلال تواجدهما في بلدة حوارة وأصابهما بجراح حرجة جداً قبل أن يعلن عن مقتلهما.

ونفذت العملية من مسافة قصيرة جداً، حيث وصفت بالدقيقة والمحكمة، وأعقبها انسحاب المنفذين من المكان بسلام.