تفاصيل جديدة عن عملية حوارة: 5 رصاصات من مسدس

فلسطين اليوم

كشفت مصادر عبرية، تفاصيل جديدة عن عملية حوارة البطولية التي نفذها فلسطيني اليوم السبت 19/8/2023، وأدت لمقتل مستوطنين.

ووفقاً لقناة كان العبرية، فإن منفذ العملية هو أحد أقارب اثنين من العمال داخل المغسلة وأطلق 5 رصاصات على المستوطنين فأردهما قتيلان، حيث اعتقل جيش الاحتلال صاحب المغسلة والعمال الاثنين.

وأضافت المصادر، أن المنفذ سحب مسدسه وأطلق 5 رصاصات فقط من مسافة صفر على القتيلين بعد أن عرف أنهما من المستوطنين، واختفى من المكان"

ووصفت المصادر العملية، بالفشل الأمني الذريع، حيث أن المستوطنين تعرضا لإطلاق النار وتم تقديم اسعاف أولي لهما من قبل فلسطينيين للاعتقاد السائد أنهما من سكان الداخل والجيش الإسرائيلي كان ينتظر تعليمات الاقتحام للاعتقاد السائد أيضًا أنها جريمة وليس عملية وفق مراسل راديو كان.