رئيس بلدية حوارة يحذر من هجوم انتقامي ينفذه المستوطنون ضد الأهالي

الساعة 04:55 م|19 أغسطس 2023
مستوطنون مسلحون يعتدون على المواطنين 2023
مستوطنون مسلحون يعتدون على المواطنين 2023

فلسطين اليوم

حذر رئيس بلدية حوارة في نابلس، معين الضميدي، اليوم السبت، من محاولة تنفيذ المستوطنين الإسرائيلي هجومًا انتقاميًا على أهالي بلدة حوارة.

وقال الضميدي، في تصريح صحفي: إن "ليلة خطيرة جدا منتظرة في القرية بعد العملية التي قتل فيها مستوطنين، بعملية إطلاق نار".

وأضاف: "سنرد على أي هجوم من قبل المستوطنين المتطرفين بقدراتنا".

وأعلن الاعلام العبري، عن مقتل مستوطنين بعملية إطلاق نار في حوارة، وانسحاب المنفذ من المكان.

 

كلمات دلالية

نابلس الضفة الغربية هجوم