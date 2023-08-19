قوات الاحتلال تعتقل مواطنًا في حوارة بنابلس

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المواطن لؤي الحلبي صاحب المحل الذي نفذت فيه عملية حوارة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال، اليوم، بلدة عوريف جنوب مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال مدعومة بالآليات العسكرية اقتحمت بلدة عوريف، وذلك بحثًا عن منفذي عملية إطلاق النار في حوارة.

إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت، ظهر اليوم، عن مقتل "إسرائيليين" اثنين كانا في مغسلة سيارات ببلدة حوارة في نابلس، جراء إطلاق النار صوبهما من مركبة مسرعة.