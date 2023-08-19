فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بلدة عوريف جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال مدعومة بالآليات العسكرية اقتحمت بلدة عوريف، وذلك بحثًا عن منفذي عملية إطلاق النار في حوارة.

إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت، ظهر اليوم، عن مقتل "إسرائيليين" اثنين كانا في مغسلة سيارات ببلدة حوارة في نابلس، جراء إطلاق النار صوبهما من مركبة مسرعة.