إعلام عبري: تشكيل غرفة عمليات مشتركة لملاحقة منفذ عملية حوارة

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن جهاز الامن العام الاسرائيلي "الشاباك" وفرقة من الجيش في الضفة الغربية المحتلة، بتشكيل غرفة عمليات مشتركة، بغرض مطاردة منفذ عملية حوارة بنابلس.

وأعلن الاعلام العبري، عن مقتل مستوطنين بعملية إطلاق نار في حوارة.

وأكدت قناة (12) العبرية، أن عدد القتلى الإسرائيليين منذ بداية العام الجاري، وصلت إلى 32 قتيلاً.

وأوضحت القناة، أنه "من بين القتلى، 27 بعمليات إطلاق نار و4 في هجمات دهس و 1 طعن و 1 بصاروخ من غزة".