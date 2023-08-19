فشل أمني ذريع: منفذ العملية أطلق النار من مسافة صفر ثم انسحب

فلسطين اليوم

وصفت مصادر أمنية "إسرائيلية" اليوم السبت 19/8/2023، العملية البطولية التي نفذها فلسطينيان قرب حوارة بنابلس وأدت لمقتل مستوطنين بالفشل الأمني الذريع.

ووفقاً للتفاصيل، وحسب مراسل إذاعة كان العبرية، فقد نزل منفذ العملية نزل من المركبة وتحقق من أن الشخصين أمامه من المستوطنين وقام بإطلاق النار عليهما من مسافة صفر ثم انسحب.. وفق مراسل إذاعة كان.

وأضافت المصادر، أن منفذ العملية، نزل على قدميه لداخل مغسلة سيارات ووجه السؤال لاثنين إذا كانوا عرب أو مستوطنين وعندما تعرف على هويتهم انهم مستوطنين قام بإطلاق النار عليهم وقتلهما والانسحاب بسلام من المكان.

ووصفت المصادر العملية، بفشل أمني ذريع، حيث أن المستوطنين تعرضا لإطلاق النار وتم تقديم اسعاف أولي لهما من قبل فلسطينيين للاعتقاد السائد أنهما من سكان الداخل والجيش الإسرائيلي كان ينتظر تعليمات الاقتحام للاعتقاد السائد أيضًا أنها جريمة وليس عملية وفق مراسل راديو كان.