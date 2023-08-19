رقم قياسي: العمليات الفدائية تقتل 32 "إسرائيلياً منذ بداية عام 2023

فلسطين اليوم

كشفت مصادر عبرية، اليوم السبت 19/8/2023، ارتفاع عدد القتلى "الإسرائيليين" جراء العمليات البطولية في الضفة المحتلة والداخل المحتل إلى 32 قتيل وهو رقم قياسي يسجل.

وأفادت قناة 12: أن 32 قتيلاً قتلوا منذ بداية العام منهم 26 بعمليات إطلاق نار و4 في عمليات دهس و 1 طعن و 1 بصاروخ من غزة.

وقتل اليوم مستوطنان، بعد أن أطلق فلسطينيان النار عليهما خلال عملهما في مغسلة للسيارات قرب حوارة بنابلس.