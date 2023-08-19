الجهاد الإسلامي تُبارك عملية نابلس وتؤكد أنها جاءت التزاماً بعهد المقاومة في الانتقام

فلسطين اليوم

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت 19/8/2023، عملية إطلاق النار البطولية قرب حاجز حوارة بنابلس،بالضفة المحتلة والتي أدت لمقتل مستوطنين.

وأكدت الحركة، أن العملية جاءت رداً طبيعياً ومشروعاً على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، والتزاماً بعهد المقاومة في الانتقام لدماء الشهداء وتدنيس المقدسات.

وشددت على أن هذه العملية المباركة التي نفذها أبطال شعبنا تؤكد مجدداً عزم مقاومتنا وقدرتها على ضرب العدو بكل قوة واقتدار، وتبعث برسالة التحدي أنه لا أمان ولا استقرار للاحتلال طالما استمر في جرائمه بحق أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.