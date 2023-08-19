جريمة بشعة في مصر: حرق شقيقته وزوجها وطفليهما من أجل المال

فلسطين اليوم

شهدت منطقة عين شمس في العاصمة القاهرة مشهدًا مأساويًا لا يُصدق، حيث تم تنفيذ مجزرة مروعة بإشعال النيران في منزل شقيقة المتهم، هذا الفعل الشنيع أسفر عن وفاة الشقيقة وزوجها وابنها حرقًا، إضافةً إلى إصابة 11 شخصًا بجروح متفاوتة.

الندم يتسلل إلى المتهم

أمام النيابة، لم يتمالك المتهم نفسه وعض أصابعه بالندم على ما ارتكبه، حيث أقر بجريمته المروعة قائلاً: "ضيعت نفسي بسبب أخواتي البنات خصوصاً أختي المقيمة معانا في البيت، أنا ضيعت نفسي وصعبان عليا اللي اتصاب بدون ذنب، في ناس كمان ماتت بسببي".

تفاصيل مؤلمة

وأضاف المتهم أنه قام بإشعال الحريق في منزل شقيقته في محاولة يائسة لإطفاء "النار" التي اشتعلت داخله، مؤكدًا أنه لم يكن ينوي قتل أحد أو إحداث حريق في المنزل. ولكن تصاعدت الأحداث لتؤدي إلى مصرع أفراد العائلة وإصابة العديد منهم بجروح مروعة.

نزاع حول الميراث

بحسب تحريات المباحث، كان الدافع وراء هذه الجريمة البشعة هو النزاع حول ميراث الضحية. فقد تبين أن المتهم قام بقتل شقيقته وزوجها وابنها بسبب تأخيرهم في تسديد مبلغ الميراث المستحق له. وعلى الرغم من أن الضحية قد أبلغت شقيقها أنها ستقوم بتسديد المبلغ في وقت لاحق، إلا أن الغضب والانفعال تسببا في مأساة لا يُمكن نسيانها.

وتمت مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتقديم المتهم إلى العدالة. ا