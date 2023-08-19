فلسطين اليوم

قالت مصادر عبرية، أن مستوطنين اثنين قتلا اليوم السبت 19/8/2023، بعد إطلاق النار عليهما قرب حاجز حوارة جنوب نابلس، بالضفة المحتلة.

وفي بداية الحدث، أفادت مصادر عبرية أن ماجرى عملية جنائية، إلا أن الإعلام العبري تراجع وأكد أن عملية إطلاق النار وقعت في حوارة نفذها فلسطيني، وأدت لإصابة مستوطنين اثنين بجراح حرجة، والمنفذ انسحب من المكان".

وفقاً لتحقيقات جيش الاحتلال، فإن منفذ عملية إطلاق النار قرب حوارة تمكن من الانسحاب بعد أن أصاب إثنين من المستوطنين بجراح بالغة الخطورة.

ونفذت العملية من مسافة قصيرة جداً، حيث وصفت بالدقيقة والمحكمة، وأعقبها انسحاب المنفذين من المكان بسلام.

وانطلقت دعـوات شبابية لإتـلاف تسجيلات الكاميرات في بلدة حوارة، والمناطق المجاورة حيث بدأت قوات الاحتلال بالاستنفار بحثاً عن منفذ إطلاق النار.