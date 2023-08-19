روسيا تحبط هجومًا بطائرة مسيرة أوكرانية على مطار عسكري في نوفغورود

فلسطين اليوم

أحبطت وحدات من الجيش الروسي، اليوم السبت، هجومًا نفذته القوات الأوكرانية بطائرة مسيرة على مطار عسكري بمقاطعة نوفغورود جنوب غربي روسيا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، فإنه في حوالي الساعة 1.00 بتوقيت موسكو، نفذ نظام كييف هجومًا بطائرة مسيرة على مطار عسكري في مقاطعة نوفغورود.

وتمك رصدها من مركز مراقبة المطار، وأسقاطها الدفاعات الجوية الروسية.

واندلع حريق في منطقة توقف الطائرات، واخمدت قوات الدفاع المدني الحريق، فيما تضررت إحدى الطائرات دون وقوع إصابات.

وأسقطت القوات الروسية، في وقت سابق، صاروخًا أوكرانيًا من طراز (s-200)، أطلقته قوات كييف ليلاً على شبه جزيرة القرم الروسية.