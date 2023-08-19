حرائق الغابات تكتسح 5 آلاف هكتار في جزر الكناري

فلسطين اليوم

أعلنت حكومة جزر الكناري، اليوم السبت 19-8-2023، اتساع رقعة حرائق الغابات وامتدادها على 5 آلاف هكتار في جزيرة تينيريفي التي تعتبر الأكبر في هذه الجزر.

وقال رئيس الحكومة، فرناندو كلافيخو، في بيان له: "تبلغ مساحة حريق الغابات في تينيريفي 5 آلاف هكتار بمحيط 50 كيلومترا وأثر الحريق على 10 بلديات".

وأكد كلافيخو، أنه لم تتم السيطرة على الحريق المشتعل حتى الآن.

ومن جانبها، أفادت وسائل إعلام محلية، أمس الجمعة، بأن مساحة الحريق تجاوزت 3,2 ألف هكتار.

وبدورها، قالت السلطات: "إن 17 طائرة ومروحية خاصة تشارك في إطفاء الحريق الذي يعد الأكبر منذ 40 عاماً".