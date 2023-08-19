فلسطين اليوم

سجل مسافر مشهداً مخيفاً لخروج ألسنة اللهب من محرك طائرة ركاب أمريكية، الأمر الذي تسبب بهبوطها بشكل اضطراري.

وتظهر مشاهد الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي تم تصويره من نافذة الطائرة أثناء طيرانها على ارتفاع عال من الأرض، خروج ألسنة اللهب من أسفل الجناح الجانبي للطائرة، وهو الجزء الذي يعلق عليه المحرك النفاث.

وأشارت المصادر إلى أن الطائرة كانت متجهة من ولاية هيوستن إلى المكسيك، لكن بعد الحادثة، هبطت الطائرة اضطراريا بعد إقلاعها بوقت قصير.