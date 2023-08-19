فلسطين اليوم

في مشهد مخيف وثقته الكاميرات، شهدت مناطق شمالي الهند انهيارات أرضية مميتة بعد أيام من الأمطار الغزيرة.

وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ شمالي الهند، بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي تسببت في انهيارات أرضية.

ووفقا لوسائل الإعلام، تم تأكيد وفاة ما لا يقل عن 71 شخصًا وفقد المزيد، في أنحاء مقاطعة هيماشال براديش الواقعة في جبال الهيمالايا.

تسببت الأمطار الغزيرة التي استمرت لأيام في جرف المركبات وهدم المباني، الفيضانات والانهيارات الأرضية شائعة وتتسبب في دمار واسع النطاق خلال موسم الرياح الموسمية الغادرة في الهند، لكن الخبراء يقولون إن أزمة المناخ تزيد من تواترها وشدتها.