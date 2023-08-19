"حماس": دماء الشهداء لعنة تطارد الاحتلال ومستوطنيه

الساعة 12:33 م|19 أغسطس 2023
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فلسطين اليوم

زفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت 19-8-2023، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية: الشهيد المجاهد: محمد أبو عصب، من مخيم بلاطة، الذي ارتقى صباح اليوم متأثرًا بجراحه التي أصيب بها بنيران الاحتلال خلال اقتحام المخيم الثلاثاء الماضي.

وقالت الحركة في بيان لها: "إن دماء الشهداء ستكون بمثابة لعنة تطارد جنود الاحتلال ومستوطنيه في كل أراضينا المحتلة".

وأضافت: "نؤكد أن مخططات الاحتلال لاجتثاث المقاومة والقضاء على حاضنتها الشعبية وتهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك ستفشل أمام صمود ومقاومة شعبنا الفلسطيني المرابط".

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حماس تزف شهيد نابلس دماء الشهداء ستطارد الاحتلال