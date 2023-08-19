الكشف عن بيع صقر سعودي نادر بمبلغ "قياسي"

فلسطين اليوم

كُشف النقاب، مؤخراً، عن بيع أغلى صقر حر في الشرق الأوسط من تفريخ سعودي بنصف مليون ريال، في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور شمال مدينة الرياض، ليحطم الرقم المسجل بـ270 ألف ريال.

وخلال المزاد، قاربت مبيعات منصة المزاد حاجز المليون ونصف المليون ريال.

وذكرت مصادر، أن البداية كانت مع الصقر الأول فرخ حر لـ"مركز النادر للصقور"، وبدأت المزايدة عليه بخمسين ألف ريال قبل أن يتم بيعه بنصف مليون ريال.

وقالت المصادر: "يقدم نادي الصقور السعودي نخبة الصقور في منصة المزاد، وتتم المنافسة عليها وسط بث مباشر عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث وحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي".

ويُشار إلى أنه يعلن النادي عن الصقور المعروضة قبيل إقامة كل ليلة مزاد.