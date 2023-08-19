فلسطين اليوم

ما حكم صلاة سنة الفجر للمرأة بعد الإقامة؟، تتساءل الكثير من النسوة عن حكم صلاة سنة الفجر في البيت بعد إقامة الصلاة، فهل يجوز هذا الأمر؟ وما حكم الشريعة الغراء في ذلك الأمر؟

ولهذا نحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تزويد المتابعين بكافة الأحكام التي تتعلق بأمور دينهم وخاصة الصلاة و"صلاة سنة الفجر" وأحكامها، ولذلك قررنا كتابة مقال بعنوان: ما حكم صلاة سنة الفجر للمرأة بعد الإقامة؟

ما حكم صلاة سنة الفجر للمرأة بعد الإقامة؟

الحكم في ذلك:

رد العديد من العلماء على هذا التساؤل بالجواب الأتي:

وقال الكثير من العلماء: " المرأة التي ليست في المسجد وقت الإقامة، لها أن تصلي سنة الفجر متى ما شاءت، ولو أقيمت الصلاة في المساجد التي في منطقتها ما دام الوقت كافيا لصلاتها وصلاة الفجر".

حكم صلاة سنة الفجر للمرأة بعد الإقامة

وأضاف العلماء: "ووقت سنة الفجر هو ما بين طلوع الفجر الصادق إلى صلاة فريضة الفجر".





حكم صلاة سنة الفجر للمرأة بعد الإقامة

وأشاروا إلى أن الأفضل هو التبكير بصلاة سنة الفجر والفريضة بعد دخول الوقت؛ فقد جاء في حديث عائشة -رضي الله عنها-: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتي الفجر. متفق عليه.

كما ذكر العلماء لفظ آخر للحديث السابق بقولهم: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر". أخرجه مسلم.

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