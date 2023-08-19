موسكو: تزويد "كييف" بمقاتلات "إف-16" مغامرة

فلسطين اليوم

اعتبر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، اليوم السبت 19-8-2023، أن قرار تزويد كييف بمقاتلات "إف-16" هو بمثابة مغامرة.

وقال أنطونوف: "من الواضح أن ذلك لن يثني العقول المدبرة للمغامرات الدموية كخطوتهم الأخيرة المتمثلة في التحضير لتزويد كييف بمقاتلات "إف-16"، كمن يندفع بقطار من دون مكابح بأقصى سرعته". بحسب قوله.

وأضاف: "البيت الأبيض دفع نفسه إلى طريق مسدود ويتخذ المزيد من القرارات المجنونة للخروج من هذا المأزق". وفقاً لقوله.

وأشار السفير الروسي لدى واشنطن إلى أنه على خلفية فشل الهجوم الأوكراني المضاد، أصبحت المساعدات العسكرية لأوكرانيا أقل شعبية في المجتمع الأمريكي.

ويُشار إلى أنه تأتي تصريحات أنطونوف في ظل الخسائر الفادحة التي يتكبدها الجيش الأوكراني وفشل هجومه المضاد، حيث يسعى الغرب لاتخاذ قرارات متسرعة وخطرة.