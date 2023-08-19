استشهاد شاب متأثرًا بإصابته خلال اقتحام الاحتلال لمخيم بلاطة قبل أيام

فلسطين اليوم

استُشهد شاب، صباح اليوم السبت 19-8-2023، متأثرًا بجروحه خلال اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لمخيم بلاطة بالضفة المحتلة قبل أيام.

وقالت مصادر عائلية: "إنه تم استشهاد الشاب محمد أبو عصب متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة منذ أيام".

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال كثفت مؤخراً من اقتحاماتها لمخيم بلاطة، فيما يتصدى المقاومون بكل بسالة لها، حيث تندلع اشتباكات عنيفة في كل مرة يحاول الاحتلال دخول المخيم.

وكانت فجرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الأربعاء الماضي، منزلين عقب اقتحام مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، ويعود أحد المنازل لعائلة أبو شلال.

جدير ذكره أنه بحسب وسائل الإعلام العبرية، يُعتبر مخيم بلاطة بمثابة "خزان للمقاومين" في مدينة نابلس؛ نظراً لطبيعة الكثافة السكانية والأزقة والبيوت المتلاصقة التي يتمتع بها كما هو موجود في مخيم جنين وكافة المخيمات الفلسطينية.