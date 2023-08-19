فلسطين اليوم

تمكنت الشرطة البحرية، فجر اليوم السبت 19-8-2023، من إنقاذ 6 مواطنين تعرضوا لحالة غرق جماعي وإخراج غريق متوفي في عرض بحر شمال غزة.

وأعلنت دائرة الشرطة البحرية في محافظة شمال غزة، صباح اليوم، تمكنها بالتعاون مع طواقم الإرشاد والإنقاذ على الشاطئ من إنقاذ 6 مواطنين تعرضوا لحالة غرق جماعي، وإخراج غريق متوفي وهو المواطن/ عبد الرحمن منذر ربيع 20 عام.

وقالت الشرطة البحرية في تصريح لها: "إنها تلقت إشارة تفيد بوجود حالة غرق جماعي في عرض بحر المحافظة، بعد دخولهم البحر منذ ساعات الصباح الأولى، وفور تلقيها الإشارة، حركت دورية عائمة داخل البحر لمتابعة عمليات البحث عن المواطنين داخل عرض البحر".

وأضافت: "جهود طواقم الدوريات والإنقاذ البحري أفضت إلى الوصول للمواطنين وهم بحالة إعياء وإرهاق شديدة وقدَّمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة، مما ساهم في منع حدوث كارثة، واستدعت طواقم الإسعاف في الخدمات الطبية لتقديم الرعاية الصحية لهم".

كما دعت الشرطة البحرية، جميع المواطنين إلى ضرورة السباحة في الأماكن الآمنة والمحددة حفاظًا على سلامتهم، وإتباع إرشادات المرشد البحري.