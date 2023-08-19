المرور: 4 وفيات و54 إصابة في 84 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

فلسطين اليوم

توفي 4 مواطنين فلسطينيين إثر تعرضهم لعدد من حوادث السير في مختلف محافظات قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، أن 84 حادث سير وقعت خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن 4 حالات وفاة و54 إصابة، إصابتين منها خطيرة، و30 إصابة متوسطة، و22 إصابة أخرى طفيفة.

وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 112 مركبة، جراء تلك الحوادث من بينها 8 دراجات نارية.