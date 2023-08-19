الإعلام العبري: "إسرائيل" مُصابة بانسداد في "عضلة القلب"..!

فلسطين اليوم

وصفت وسائل الإعلام العبرية، اليوم السبت 19-8-2023، أنّ ما تُسمى "القيادة الأمنية" في كيان الاحتلال "الإسرائيلي"، بأنها تبدو في هذه الأيام كأنها أُصيبت بانسداد في "عضلة القلب"، زاعمةً أنّ إيران و"حزب الله "يستمتعون بهذا المشهد.

وقال محلل الشؤون العسكرية في" قناة 13" العبرية، ألون بن دافيد: "إنّ عناصر "الجيش" وبعد أن كانوا يخدمون لصالح "إسرائيل"، فهموا أنهم جميعاً مستهدفون بعد الهجمة الشرسة التي تعرضوا لها من قبل "الائتلاف الحكومي" الصهيوني. على حدو وصفه.

وأضاف المحلل العسكري: "القيادة الأمنية أصبحت كيس ملاكمة لمجموعة الأصفار التي تشغل مقاعد "الائتلاف"، مبيناً أنّ بداية الصِدام العلني بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو و"الجيش الإسرائيلي" كانت في اللقاء الذي عقده يوم الجمعة الماضي قائد ما يُسمى "سلاح الجو الإسرائيلي" تومر بار مع نحو 60 عنصر احتياط أعلنوا انهم سيوقفون التطوع أو محتارون فيما خص مواصلة خدمتهم". وفق المحلل.

وتابع بن دافيد قائلاً: "في ختام اللقاء كان من الواضح أن الاقتباسات ستجد طريقها إلى الإعلام، ولذلك قرروا في "الجيش الإسرائيلي" الاستباق وإصدار بيان رسمي يصف الخطوط العامة". وفق قوله.

وقال المراسل العسكري: "رئيس الحكومة نتنياهو ثارت ثائرته على ما نُشر، وطلب من "الجيش" إصدار نفي. بحسب المراسل

وأضاف: "نتنياهو يبدو أنّه لم يفهم أنه ليس "تسريباً سرياً"، بل بيان رسمي من الناطق باسم "الجيش الإسرائيلي" صدر لكل وسائل الإعلام ولا يمكن نفيه".