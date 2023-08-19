فلسطين اليوم

كشفت مصادر مطلعة، اليوم السبت 19 أغسطس 2023، عن موعد إرسال رسائل المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة عن شهر أغسطس 2023، وموعد البدء بصرفها.

وقالت المصادر ذاتها: "إن الأمم المتحدة ستبدأ إرسال رسائل المنحة القطرية 100 دولار للأسر المدرجة على كشوفات الصرف لشهر أغسطس الجاري خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن تبدأ عملية الصرف يوم غدٍ الأحد 20 أغسطس 2023".

مصادر تكشف: رسائل المنحة القطرية 100 دولار لشهر 8 خلال ساعات والصرف غداً

ويترقب الآلاف من المواطنين، موعد ورابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 8 2023، والممنوحة من قبل دولة قطر، لاسيما مع قرب العام الدراسي الجديد 2023-2024.

ويتم صرف المنحة القطرية 100 دولار (310 شواكل) للأسر المتعففة عبر نحو 300 نقطة صرف منتشرة في محافظات قطاع غزة.

يشار إلى أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية تصرف المنحة لأكثر من 100 ألف أسرة في قطاع غزة بإشراف الأمم المتحدة، لتساعد أرباب الأسر على إعالة أسرهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بفعل الحصار "الإسرائيلي" المتواصل منذ ما يقارب من 16 عاماً على التوالي.

وبدأت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، عملية صرف منحة المساعدات النقدية 100 دولار للأسر المتعففة عن الشهر الماضي في 23 يوليو 2023.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار فور تفعيله