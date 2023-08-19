الاحتلال يقتحم عدة قرى وبلدات في جنين

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت 19-8-2023، عدة قرى وبلدات في محافظة جنين بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات: فقوعة، وجلبون، وبيت قاد، والجلمة، ودير غزالة شمال شرق جنين، ويعبد، وطورة، والطرم، ونزلة زيد، وعرابة، والهاشمية، وكفر قود جنوب غرب المدينة.

وقالت المصادر: "إن الاحتلال سيّر آلياته في الشوارع، والأحياء، كما نصب العديد من الحواجز العسكرية على مفترق الطرقات، وبين المداخل".

وأوضحت، أن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز "دوتان" العسكري، المقام على شارع جنين- طولكرم، جنوب بلدة يعبد، أوقفت عشرات المركبات المارة، ودققت في بطاقات راكبيها، واستجوبتهم، ما أدى إلى إعاقة تحركاتهم.