القيادي نخلة: مهرجان تأبين شهداء "بأس جنين" حمل رسائل نارية للاحتلال

فلسطين اليوم

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي سعيد نخلة، اليوم السبت 19 أغسطس 2023، أن مهرجان تأبين شهداء "بأس جنين" الذي نظمته الحركة أمس على أرض مخيم "جنين"، حمل رسائل نارية عدة للاحتلال "الإسرائيلي"، أبرزها التأكيد على خيار المقاومة، وعدم رفع الرايات البيضاء أو الاستسلام، وأن محاولات القضاء على المقاومين ستبوء بالفشل.

وقال القيادي نخلة في مداخلة لإذاعة "القدس" تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن المهرجان الحاشد أكد أيضاً أن الشعب الفلسطيني يقف خلف المقاومة والمقاومين، ولا بديل عن هذا الدرب؛ لأن الاحتلال يجب أن ينال ما يستحقه مقابل جرائمه ضد المواطنين واحتلاله لأرض فلسطين.

وأضاف: "لا يمكن أن يتم عقد اتفاقيات سلام أو تنسيق أمني مع جهة تقتحم وتقتل وتعتقل أبناء الشعب الفلسطيني، نحن نرفض ذلك جملة وتفصيلاً".

وشدد على أن رسالة سرايا القدس- كتيبة جنين، أكدت أنها مستمرة في مقاومتها ودفاعها عن أبناء الشعب الفلسطيني رغم الملاحقة من الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية، مؤكداً أنها لم ولن تقف ضد الفلسطينيين أو قتالهم (يقصد المنتسبين لأجهزة السلطة" رغم كل ما يحدث، لأن مقاتلي الحركة وحدويون ولا يمكن أن يتسببوا بشرخ في النسيج الاجتماعي والمجتمعي".

وتابع: "ما تقوم به أجهزة أمن السلطة من ملاحقة واعتقال للمقاومين بأمر من الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية، إلا إن بندقية سرايا القدس ستبقى موجهة إلى العدو الصهيوني فقط، ولن يكون هناك أي انتقام فلسطيني- فلسطيني".

ولفت إلى أن بوصلة مجاهدي سرايا القدس لن تنحرف عن طريقها، وسيأتي اليوم الذي يدركوا فيه أبناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أن ما قاموا به من ملاحقة واعتقال للمجاهدين غير صحيح وموجه من جهات أخرى وأنهم كانوا على باطل".

تجسيد الوحدة

وأشار إلى أن مشاركة الأذرع العسكرية في المهرجان التأبيني جسّد معنى الوحدة الوطنية والتكاتف في الميدان ما سيزيد من الحاضنة الشعبية من جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لأن الفلسطينيين يحتاجون إلى التعاضد والتكاتف في هذا الوقت العصيب الذي تشهده الأراضي الفلسطينية.

ونظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة المحتلة، وذراعها العسكري سرايا القدس - كتيبة جنين، والقوى الوطنية والاسلامية، مهرجاناً لتأبين شهداء معركة بأس جنين، مساء أمس الجمعة على أرض ملعب نادي مخيم جنين بمناسبة مرور 40 يوماً على ارتقائهم.

وشهد مهرجان التأبين حضور مقاومين من كتيبة جنين وفصائل المقاومة وحشد غفير من جماهير شعبنا وعوائل الشهداء والأسرى والقيادات والشخصيات الوطنية والإسلامية، ورفع خلال المهرجان صور شهداء الكتيبة والشهداء الذين ارتقوا مؤخراً في الضفة المحتلة.

وشمل الحفل تأبين عدد من الشهداء، وهم أحمد العامر وسميح أبو الوفا ومجدي عرعراوي وأوس حنون وعلي الغول وعبد الرحمن صعابنة وحسام أبو ذيبة ونور الدين مرشود وجواد نعيرات ومهند الشامي وعدي خمايسة ومصطفى إبراهيم، والذي ارتقوا خلال معركة بأس جنين يومي 3-4 تموز الماضي.