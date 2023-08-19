تدريبات عسكرية صينية حول تايوان

فلسطين اليوم

بدأت الصين تدريبات عسكرية حول تايوان، السبت، اعتبرتها بمثابة "تحذير صارم" في أعقاب الزيارة القصيرة لوليام لاي نائب رئيسة الجزيرة إلى الولايات المتحدة.

ويعتبر لاي المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية التايوانية العام المقبل.

ومن جانبها، قالت الصين: إن "لاي" مُثير للمشاكل وتعهدت باتخاذ "إجراءات حازمة وقوية لحماية السيادة الوطنية".

وقالت وكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء: "إن قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني أطلقت دوريات جوية وبحرية مشتركة وتدريبات عسكرية للقوات البحرية والجوية حول جزيرة تايوان".

وأضافت : "التدريبات تهدف إلى اختبار قدرة جيش التحرير الشعبي على "السيطرة على 16 مجالاً جويًا وبحريًا" والقتال "في ظروف معارك حقيقية".

ومن ناحيتها، نددت تايوان بشدة، بإطلاق الصين تدريبات عسكرية حول الجزيرة في أعقاب توقف قصير في الولايات المتحدة "لوليام لاي" نائب الرئيسة التايوانية.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان لها: "إن وزارة الدفاع الوطني تندد بشدة بمثل هذا السلوك اللاعقلاني والاستفزازي، وسترسل قوات مناسبة للرد؛ دفاعًا عن الحرية والديموقراطية وسيادة" تايوان".