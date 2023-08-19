آلاف الطلبة يتوجهون اليوم لمقاعدهم الدراسية في الضفة والمعلمون يُعلنون عن إضراب جزئي

فلسطين اليوم

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم العالي في الضفة الغربية المحتلة صادق الخضور، اليوم السبت 19 أغسطس 2023، أن طلبة المدارس يتوجهون إلى مقاعدهم الدراسية في عدد من محافظات الضفة، استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، داعياً جميع المدرسين للتوجه إلى مدارسهم لما تقتضي إليه المصلحة العامة للطلبة.

وأوضح الخضور في تصريحات متلفزة تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن وزارة التربية والتعليم تفتتح غداً بشكل رسمي العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أن الوزارة تستكمل اليوم الإعلان عن الدفعة الأولى من أسماء المعلمين والمعلمات المُنسبين للتعيين بوظيفة معلم للعام الدراسي 2023-2024.

وأشار إلى أن عملية التعويض للطلبة التي سعت إليها الوزارة في العام الماضي لم تتم بالشكل المطلوب، وهذا ما يدفع الوزارة للمطالبة بانتظام العملية التعليمية والمؤشرات تظهر ذلك.

ونوه إلى أن طواقم الوزارة تعمل على قدم وساق على توفير الكتب المدرسية وكل المستلزمات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد، معرباً عن أمله أن يكون عاماً دراسياً مستقراً وآمناً رغم اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المدراس الفلسطينية.

التزام المعلمين بالدوام المدرسي

كما أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم عن أمله أن يكون يلتزم المعلمين بدوامهم المدرسي، داعياً إلى الالتزام بالعملية التعليمية، وذلك لبذل أقصى قدر ممكن لإعطاء الطلبة حقهم في التعليم.

هدم المدارس

وتطرق الخضور إلى استمرار استهداف الاحتلال للمدارس الفلسطينية، مشيراً إلى أن 3 مدارس هدمت بالكامل منذ بدء العام الجاري، وهناك أكثر من 8 مدارس قيد الاخطار النهائي في مسافر يطا بالخليل جنوب الضفة.

ودعا الاتحاد الأوروبي للتدخل الفوري لوقف عمليات هدم واخطار المدارس الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، مضيفاً: "لا نريد بيانات شجب واستنكار، بل مواقف عملية على الأرض، وهو ما سنتابعه مع الهيئات الدولية المختصة".

حراك المعلمين

وأعلن حراك المعلمين في الضفة أمس الجمعة، عن إضراب جزئي تحذيري مع افتتاح العام الدراسي الجديد؛ احتجاجًا على عدم تلبية حكومة اشتية مطالبهم.

وقال الحراك في بيان له: إن الإضراب الجزئي سيكون عبر إعطاء ثلاث حصص فقط ثم المغادرة لجميع المراحل ومن ضمنها الثانوية العامة “التوجيهي”.

وأكد حراك المعلمين مقاطعة مكاتب التربية والتعليم وأقسام الإشراف والدورات التدريبية مقاطعة تامة، حيث يقتصر عمل المعلم على إعطاء الثلاث حصص فقط.

وأعلن تأجيل الاعتصام المركزي المنوي إقامته أمام مجلس الوزراء في رام الله إلى موعد يحدد لاحقًا بعد نزول الراتب وبحسب المستجدات على تنفيذ الشق المالي من المطالب.

وأشار إلى عدم الانتساب لاتحاد المعلمين الذي انتهى بنظر كل معلمي فلسطين دون استثناء، مبيناً أن حراك المعلمين أن الاعتراض على النقل قانونيا وعدم تنفيذه تحت أي ظرف إلا في حال رغبة المعلم في الانتقال بنفسه.

وحث أولياء الأمور والطلبة على عدم دفع الرسوم المدرسية إلا بعد تأكيد انتظام الدوام عبر منابر الحراك عند نزول الراتب.

وفي وقتٍ سابق، طالب حراك المعلمين بإعادة النظر في مدة الإجازات بعد عودة نظام الفصلين وإلغاء الفترات، بحيث تكون كالسابق” ثلاثة أشهر كاملة في الصيف، وشهر بين الفصلين، إضافة للإجازات والأعياد الدينية والوطنية”.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، أن دوام الطلبة بمدارس الضفة التي تعطل يومي الجمعة والأحد سيبدأ يوم السبت الموافق 19-8-2023، أما المدارس التي تعطل يومي الجمعة والسبت سيبدأ دوام الطلبة يوم الأحد الموافق 20-8-2023.

يشار إلى أن العام الدراسي في قطاع غزة للطلبة سيبدأ يوم السبت الموافق 26-8-2023 نظراً، لأن الدوام في غزة 6 أيام وليس 5.