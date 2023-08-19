بايدن يخصص مساعدات إضافية لمكافحة حرائق هاواي

فلسطين اليوم

أكد البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمر بتخصيص مساعدات إضافية لهاواي في أعقاب حرائق الغابات التي تسببت في دمار هائل في الولاية هذا الشهر.

وأضاف البيت الأبيض في بيان له: "إنه تمت زيادة الأموال الاتحادية المخصصة لإزالة الأنقاض وإجراءات الحماية العاجلة بنسبة 100 بالمئة من إجمالي التكاليف المستحقة لمدة 30 يوما متصلة تختارها الولاية من أول 120 يوما بعد الواقعة".

ومن المقرر أن يتوجه بايدن إلى هاواي الأسبوع المقبل لتفقد المناطق المنكوبة بالحرائق ولقاء ناجين ومسعفين يواصلون البحث عن المفقودين، في وقت تجاوزت فيه حصيلة الكارثة 100 قتيل.

وسوّت الحرائق مدينة لاهاينا التاريخية في جزيرة ماوي بالأرض، حيث تعتبر الأكثر فتكا منذ أكثر من قرن في الولايات المتحدة وقد أدت إلى مقتل 110 أشخاص.

جدير ذكره أنه تمكنت السلطات من التعرف على 5 قتلى فقط حتى الآن، وقد أعلن مسؤولو مقاطعة ماوي عن اثنين منهم وهما روبرت ديكمان 74 عاما، وبادي جانتوك 79 عاما، وكلاهما من لاهاينا.

ويُشار إلى أنه انتقل خبراء في الطب الشرعي بعضهم عمل في أعقاب هجمات 11 سبتمبر إلى ماوي، لتحديد هوية الرفات إذ إن بعضها متفحم إلى درجة يصعب التعرف عليها، فيما لا يزال العدد النهائي للقتلى غير معروف.