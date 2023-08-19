أسيران من جنين يدخلان أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ اليوم السبت 19 أغسطس 2023، بأن الأسير المجاهد عبد الله أحمد فارس العارضة (44 عامًا) من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، أنهى أربعة وعشرين عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الخامس والعشرين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 19/08/1999م، وأصدرت المحكمة الصهيونية حكمًا بحقه بالسجن (26) عامًا، بتهمة انتمائه وعضويته في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ونشاطاته في خلية عسكرية تابعة لها، ومشاركته في نشاطات عسكرية وإطلاق نار ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير عبد الله العارضة ولد بتاريخ 29/08/1979م، وهو أعزب، وهو أحد قادة أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال وأمير الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في دورة عام 2019/2021م، ويقبع حاليًا في سجن نفحة الصحراوي.

وأضافت مهجة القدس أن الأسير عمار صبحي عبد عثمان موسى (46 عامًا)؛ من بلدة سيلة الظهر بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة أنهى عشرين عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم الحادي والعشرين والأخير في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 19/08/2003م، وأصدرت المحكمة الصهيونية حكمًا بحقه بالسجن لمدة (21) عامًا بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة في أعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد عمار موسى ولد بتاريخ 09/10/1977م، وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن النقب الصحراوي.