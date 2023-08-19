فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم السبت 19-8-2023، بلدة برقة شمال نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة برقة الواقعة بين مدينتي نابلس وجنين حيث تقع بالقرب منها بؤرة "حومش" الاستيطانية.

ويُشار إلى أنه تقوم قوات الاحتلال بشكل يومي بعمليات اقتحام لمدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، فيما تزايدت اعتداءته على قرية برقة مؤخراً على خلفية المواجهات الأخيرة قرب بؤرة "حومش" الاستيطانية.