الجريمة الثانية خلال ساعات.. مقتل شاب في الداخل المحتل

فلسطين اليوم

قُتل شاب في بلدة الزرازير بالداخل المحتل، فجر اليوم السبت 19-8-2023، إثر تعرّضه لجريمة إطلاق نار.

ووفقاً لشهود عيان، فقد تعرض الشاب رائد غريفات البالغ من العمر 23 عامًا، لإطلاق نار أثناء عمله في الحراسة على "كراج".

وتعتبر هذه هي جريمة القتل الثانية في غضون الساعات العشر الأخيرة في مدن وبلدات الداخل المحتل.

وكان قد قُتل رجل في الأربعين من عمره، وأُصيب آخر، مساء أمس الجمعة، إثر تعرّضهما لإطلاق نار في مدينة كفر قرع بالداخل المحتل.

ويُشار إلى أنه بهذه الجريمة ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الحالي، إلى 138 قتيلا، وهي حصيلة جرائم غير مسبوقة مقارنة مع سنوات سابقة.