الإعلام العبري: "حزب الله" ينشر "قوة الرضوان" على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت 19-8-2023، أن المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" نشرت "قوة الرضوان" على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "حزب الله" ينشر "قوة الرضوان" على الحدود الشمالية والجيش "الإسرائيلي" يحصّن الجليل". على حد زعمها.

وأضافت الصحيفة العبرية: "إن "حزب الله" أكثر جرأة، فيما الردع "الإسرائيلي" يتآكل، لكن الجيش "الإسرائيلي" مطالب بالحفاظ على الهدوء". بحسب وصفها.

وأشارت إلى أنه في أي مواجهة مع «حزب الله»، قد يكون عدد عمليات إطلاق الصواريخ الى حيفا ونهاريا والخضيرة أعلى بأربعة أضعاف.

ولفتت إلى أنه بالإضافة لعمليات إطلاق الصواريخ سيكون هناك فرق مضادة للدبابات والقناصة أكثر فتكا ومهارة منتشرة على الحدود الشمالية تتمتع بمزايا طبوغرافية. وفق زعم الصحيفة العبرية.