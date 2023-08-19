الإعلام الأمريكي: ترامب سيسلم نفسه لسجن في جورجيا نهاية الأسبوع المقبل

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت 19-8-2023، بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيسلم نفسه لسجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الخميس أو الجمعة من الأسبوع المقبل.

وذكرت "سي إن إن" نقلاً عن مصادر أمنية رفيعة المستوى، أن المناقشات بين فريق محامي ترامب وجانب الادعاء ستستمر الأسبوع المقبل حتى انتهاء المهلة التي تم منحها لترامب ليسلم نفسه طوعا.

وحتى الآن لا يزال التوقيت الدقيق لتسليم ترامب نفسه للسجن مجهولاً.

وبدوره، أكد المتحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية أن موظفي الخدمة كانوا يعملون في سجن فولتون منذ عدة أسابيع بالتعاون مع الشرطة المحلية وإدارة مدينة أتلانتا، تحضيرا لاحتمال تسليم الرئيس السابق نفسه.

وكانت قد وجهت تهم جنائية إلى ترامب و18 آخرين من المدعى عليهم في قضية التآمر لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في ولاية جورجيا يوم الاثنين الماضي.