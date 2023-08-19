فلسطين اليوم

تعرض نادي النصر السعودي إلى هزيمة مؤثرة على أرضه وبين جماهيره، أمام ضيفه التعاون (0-2)، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الجمعة، ضمن الجولة الثانية من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وسجل هدفي التعاون كل من المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا، ولاعب خط الوسط السعودي أحمد صالح باحسين في الدقيقتين (19، 90) على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت على ملعب "الأول بارك - ALAWWAL Park" بالعاصمة الرياض.

وكان نادي النصر قد استهل مشواره في الموسم الجديد لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين (2023-2024)، بهزيمة مؤثرة أمام مضيفه الاتفاق (1-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الاثنين الماضي، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨<br><br>هدف التعاون الأول ضد النصر .. تغطية كارثية! <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#النصر_التعاون</a> <a href="https://t.co/xd8lkR94za">pic.twitter.com/xd8lkR94za</a></p>— نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) <a href="https://twitter.com/football_ll55/status/1692602435611553831?ref_src=twsrc%5Etfw">August 18, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨<br><br>تصرف غريب عجيب كارثي من وليد عبدالله! 😳<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#النصر_التعاون</a> <a href="https://t.co/R2OpuAbaqT">pic.twitter.com/R2OpuAbaqT</a></p>— نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) <a href="https://twitter.com/football_ll55/status/1692628907374305467?ref_src=twsrc%5Etfw">August 18, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>