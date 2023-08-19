مصرع جندي فرنسي في العراق

فلسطين اليوم

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء أمس الجمعة، مصرع جندي فرنسي بحادث سير في العراق حيث "كان يشارك في مهمة تدريبية للقوات المسلحة العراقية".

وقال بيان الرئاسة الفرنسية: "إن ماكرون علم اليوم "بحزن كبير" بوفاة الرقيب بابتيست غوشو من فوج المهندسين التاسع عشر في العراق".

ومن ناحيتها، قالت وزارة الدفاع الفرنسية: "إن الرقيب أصيب برفقة عسكري ثان بجروح بالغة الخطورة عندما انحرفت مركبته عن الطريق".

وأضافت الدفاع الفرنسية: "توفي الرقيب متأثراً بجروحه بعد جراحة طارئة في مستشفى أربيل، فيما يتلقى رفيقه المصاب بجروح بالغة الرعاية الطبية بمستشفى عسكري في بغداد".

وأشارت، إلى أن العسكري القتيل بابتيست غوشو بدأ ممارسة عمله في العمليات الخارجية منذ مايو 2023.