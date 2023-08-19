طقس فلسطين.. أجواء شديدة الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي بـ 3 درجات

الساعة 05:27 ص|19 أغسطس 2023
طقس فلسطين.. أجواء شديدة الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي بـ 3 درجات
طقس فلسطين.. أجواء شديدة الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي بـ 3 درجات

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم السبت 19 أغسطس 2023، أن يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً لطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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