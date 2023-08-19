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طقس فلسطين.. أجواء شديدة الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي بـ 3 درجات
توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم السبت 19 أغسطس 2023، أن يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً لطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.