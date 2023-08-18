فلسطين اليوم- وكالات

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 19 أغسطس 2023، رصد فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" تزايد عمليات البحث عبر محرك جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى عن سعر صرف الدولار في لبنان، ونرصد لكم في هذه المقالة سعر صرف الدولار في لبنان كما جاءت في التعاملات الصباحية ليو السبت 19-8 – 2023.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 19 أغسطس 2023

شهد سعر الدولار ارتفاعا مقابل الليرة اللبنانية، حيث ارتفع سعر صرف الدولار على مستوياته مقابل الليرة اللبنانية اليوم، وكشف مصرف لبنان أن أصول لبنان السائلة 8.5 مليار دولار.

وقال المصرف المركزي إن الالتزامات الخارجية 1.27 مليار دولار مستحقة الدفع، ووفقا لحسابات رويترز التي استندت لأرقام البنك المركزي اللبناني فإن صافي الموجود بلبنان من العملات الأجنبية بلغ 7.23 مليار دولار.





سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة

وارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم عن مستوياته السابقة إلى 89 ألف ليرة للشراء 89.500 ألف ليرة للبيع مقابل 89 ألف ليرة للشراء و 89.400 ألف ليرة للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.