سعر صرف الدولار لحظة بلحظة في سوريا اليوم السبت 19 أغسطس 2023

فلسطين اليوم- وكالات

سعر صرف الدولار لحظة بلحظة في سوريا اليوم السبت 19 أغسطس 2023، تشهد محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي عمليات بحث واسعة عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، وفي هذه المقالة يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سعر صرف الدولار في سوريا في التعاملات الصباحية اليوم السبت 19-8 – 2023.

سعر صرف الدولار لحظة بلحظة في سوريا

سعر صرف الدولار لحظة بلحظة في سوريا اليوم السبت 19 أغسطس 2023 شهد سعر صرف الدولار تراجعا حاداً اليوم في سوريا، حيث تنفست الليرة السورية الصعداء من هبوط حاد على مدار الأيام الماضية.

واستردت الليرة السورية نحو ألف ليرة من الخسائر التي لحقت بها على مدار الأيام الماضية، بينما تسعى الحكومة السورية لتقارب السعر الرسمي للدولار الأمريكي مع السعر غير الرسمي، عبر آليات تعويم الليرة السورية جزئيا وتوحيد أسعار العملات في نشراته المصرفية.

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سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

وارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك رسميا ليسجل 8585 ليرة مقابل 8542 ليرة في السابق وفقا لنشرة المصارف.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي رسميا 10100 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

وانخفض سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم في السوق السوداء إلى 14150 ليرة للشراء و 14350 ليرة للبيع مقابل 15300 ليرة للشراء و 15500 ليرة للبيع أمس .

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

بحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 1.415 مليون ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

وارتفع سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى 15378 ليرة للشراء و 15600 ليرة للبيع مقابل 16687 ليرة للشراء و 16910 ليرة للبيع أمس .